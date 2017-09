Würzburg: Bürgerbeteiligung zum Luftreinhalteplan endet

Foto: Gabi Eder / pixelio.de

Überschaubare Bürgerbeteiligung. Insgesamt sechs Äußerungen gingen bezüglich des geplanten Würzburger Luftreinhalteplans bei der Regierung von Unterfranken ein. Die Vorschläge seien allerdings teils extrem ausführlich und müssten jetzt erst ausgewertet werden. Außerdem stehe noch eine Neuberechnung der Emissionswerte aus. Erst dann könnte das Thema in den Stadtrat gehen, doch das dauert wohl noch einige Monate.Im Dezember 2004 wurde erstmals über Aktionen für eine bessere Luft in Würzburg diskutiert, denn die Grenzwerte für Feinstaub werden in der Stadt immer wieder überschritten.

Erstellt: 14.09.17 - 06:17 Uhr



zurück zur Übersicht