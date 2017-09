Kitzingen: “StadtSchoppen“ auch 2018

Foto: Funkhaus Würzburg

Genüsslich Wein trinken auf der Alten Mainbrücke in Kitzingen. Der sogenannte “StadtSchoppen“ war in diesem Jahr ein voller Erfolg. Deshalb will das Stadtmarketing das Angebot auch im Sommer 2018 weiterführen. Die Alte Mainbrücke und die Kitzinger Innenstadt werden so nämlich belebt und es entsteht eine Anlaufstelle für viele Touristen, aber auch Einheimische.Wie genau der StadtSchoppen im nächsten Jahr aussehen soll, dazu will das Stadtmarketing jetzt in die Beratung gehen.

Erstellt: 13.09.17 - 15:10 Uhr



zurück zur Übersicht