Würzburg: Einbruchserie am Heuchelhof

Foto:Thorben Wengert - pixelio.de

Die Würzburger Polizei versucht eine Einbruchserie zu klären. In der Nacht zum Dienstag gab es im Stadtteil Heuchelhof gleich drei Fälle. Am Montagabend gegen 17 Uhr drang ein Unbekannter in ein Bürogebäude in der Den Haager Straße ein und entwendete Wertgestände. Nach einem weiteren Einbruch am Dienstagmorgen sowie einem Einbruch in ein Cafe, in der Nacht zum Dienstag, geht die Polizei von einem Zusammenhang aus. Die Polizei hofft auf Zeugen die zwischen Montagabend und Dienstagmorgen etwas gesehen haben könnten.

Erstellt: 13.09.17 - 13:34 Uhr



zurück zur Übersicht