A7 / Schraudenbachtalbrücke: Unfall-Gutachten wird veröffentlicht

Foto: Funkhaus Würzburg

Das Gutachten zum Unglück an der Schraudenbachtalbrücke liegt vor. Im Juni 2016 stürzte bei Bauarbeiten ein stützendes Traggerüst an der A7 ein. Ein 38-jähriger Bauarbeiter kam dabei ums Leben, 14 Arbeiter wurden teilweise schwer verletzt. Wer oder was dafür verantwortlich war könnte das Gutachten beantworten, das die Schweinfurter Staatsanwaltschaft spätestens nächste Woche öffentlich machen will.Die Erstellung des Gutachtens hatte verhältnismäßig lange gedauert, weil umfangreiche Untersuchungen und aufwändige Berechnungen notwendig waren, so Oberstaatsanwältin Haderlein. Außerdem mussten Informationen vieler beteiligter Firmen zusammengetragen werden. Bei der Untersuchung des Unglücks wurde extrem gründlich gearbeitet, so Haderlein weiter.

Erstellt: 14.09.17 - 05:20 Uhr



