A3 / Randersacker: LKW in Baustelle umgestürzt

Foto: Verkehrspolizei-Inspektion Biebelried

Auf der A3 ist ein Lastwagen umgestürzt. Der LKW kippte am Mittwochmorgen in der Baustelle bei Randersacker zur Seite. Der Unfall ereignete sich, als der Kipper Schotter ablud. Der Fahrer wurde eingeklemmt, konnte aber schnell befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Erstellt: 13.09.17 - 10:49 Uhr



zurück zur Übersicht