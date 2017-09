Mainfranken: Postbank-Finanzcenter bleiben geschlossen

Fotos: Funkhaus Würzburg

Die Postbank-Filialen in Mainfranken bleiben am Mittwoch zu. In den acht Filialen in der Region und auch im Rest Bayerns sind die Postbank-Finanzcenter wegen Betriebsversammlungen geschlossen. Die Gewerkschaft Verdi will die Beschäftigten über die aktuelle Tarifrunde informieren. Die Postbank soll in die Deutsche Bank integriert werden. Verdi fordert deswegen unter anderem einen Kündigungsschutz für fünf Jahre und mehr Geld.

Erstellt: 13.09.17 - 07:33 Uhr

