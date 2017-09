Würzburg: Große Erweiterung der Uniklinik geplant

Die Würzburger Uniklinik hat neue Pläne – große Pläne. Im Würzburger Norden sollen in Zukunft oberhalb des ZOM Medizin- und Forschungsgebäude erweitert werden. Dazu wird eine Ackerfläche von etwa 22 Hektar vom Juliusspital gekauft – die Verhandlungen dazu sind im Gange.Sollte alles wie geplant laufen, könnte dort ab 2022 als erstes das neue Zentrum Frau-Mutter-Kind (ZFMK) und die Kopfklinik gebaut werden. Diese beiden Einrichtungen wären dann im Jahr 2030 fertig und hätten etwa 750 Millionen Euro gekostet.Die Pläne die Kopfklinik an der Josef-Schneider-Straße zu bauen, seien damit hinfällig. Ein Bauprojekt auf der grünen Wiese sei ohnehin einfacher umzusetzen, heißt es von der Uniklinik. In Zukunft könnten dann auch die Patienten davon profitieren, dass dort viele moderne Einrichtungen nah beieinander liegen.Insgesamt sei die Erweiterung in Richtung Norden ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft der Uniklinik.

