Würzburg: Erhöhte Sicherheitslage auf dem Stadtfest

Foto: Funkhaus Würzburg



Foto: Andreas Kneitz Foto: Andreas Kneitz

Sicherheit weiterhin ein wichtiges Thema rund um das Würzburger Stadtfest. Am kommenden Wochenende werden, je nach Wetterlage, bis zu 150.000 Besucher in der Innenstadt erwartet. Sowohl der kommunale Ordnungsdienst als auch die Polizei werden vermehrt Streife laufen. Rund um die vier großen Bühnen von Radio Gong, Main-Post, TV Touring und Frizz werden auch mehr Securities eingesetzt als in den vergangenen Jahren. Außerdem wird es stichprobenartige Taschenkontrollen gebenDas Stadtfest war in den vergangenen Jahren stets friedlich und sicher. Man habe so gut wie keine Verletzte in der Vergangenheit gehabt, so Wolfgang Weier vom Würzburger Stadtmarketing. Bereits seit einigen Jahren gebe es ein Sicherheitskonzept, das ständig erweitert werde. Deshalb sei man auf nahezu alle Eventualitäten vorbereitet, so Weier weiter.

Erstellt: 14.09.17 - 06:15 Uhr



zurück zur Übersicht