Mainfranken: Serie der verkratzten Autos geht in Thüngersheim weiter

Seit Freitag über 340 verkratzte Autos. In der Nacht auf Montag sind auch in Thüngersheim etliche geparkte Autos zerkratzt worden. Aktuell wurden bereits 100 Schäden aufgenommen, Tendenz steigend. Bis alle Schäden erfasst sind könne es laut Polizei noch eine Weile dauern. Gleichzeitig wird dringend nach Zeugen gesucht die etwas Verdächtiges beobachtet haben.Am Wochenende waren bereits in Zellingen und Margetshöchheim rund 240 Wagen beschädigt worden. Das Schema ist immer gleich: Die Autos wurden offenbar im vorbeigehen mit einem spitzen Gegenstand verkratzt, teilweise sogar auf beiden Fahrzeugseiten. Die Serie von verkratzten Autos hatte ursprünglich in Würzburg begonnen. Mittlerweile tauchen seit Wochen immer mehr Fälle auf.

Erstellt: 11.09.17 - 13:41 Uhr



