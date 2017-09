Würzburg: Abbau des Stadtstrands hat begonnen

Foto: Stadtstrand Würzburg

Schluss mit Sommerfeeling am Main. Der Abbau des Würzburger Stadtstrands hat am Montag begonnen. Am Sonntag war der offiziell letzte Tag für diese Saison. In den kommenden zweieinhalb Wochen werden alle Pavillons, Container, Holztafeln und Böden abgebaut sowie die rund 500 Tonnen Sand abgetragen. Ab Ende September kann der Platz wieder komplett als Parkplatz genutzt werden.Es sei eine gute Saison für den Stadtstrand gewesen, so Geschäftsführer Jochen Würtheim. Am 1. April 2018 beginne dann der Aufbau für die kommende Saison. Offizieller Beginn für den Stadtstrand im kommenden Jahr ist wieder für Ende April / Anfang Mai geplant.

Erstellt: 11.09.17 - 12:45 Uhr



