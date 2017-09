Würzburg: Erfolgreiches Straßenmusikfestival

Foto: alfred junker / Stramu

Zufriedene Musiker, zufriedene Organisatoren und zufriedenes Publikum. Das Würzburger Straßenmusikfestival “Stramu“ ist am Wochenende offenbar gut gelaufen. Das Wetter war zwar eher herbstlich als sommerlich und so kamen wohl etwas weniger Besucher als in der Vergangenheit, heißt es von den Organisatoren. Trotzdem dürften wohl wieder rund 100.000 Besucher in die Würzburger Innenstadt gekommen sein, um den mehr als 200 Künstlern zuzuhören.Das Stramu gilt als das größte europäische Straßenmusikfestival.

Erstellt: 11.09.17 - 05:51 Uhr



