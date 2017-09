Zellingen / Mergetshöchheim: 220 Autos zerkratzt – Serie weitet sich aus

Weitere massive Schäden durch Auto-Kratzer. Am Wochenende sind in Zellingen und Margetshöchheim rund 220 geparkte Autos zerkratzt worden. In Zellingen hat ein Unbekannter in der Nacht auf Samstag etwa 130 Wagen beschädigt. Eine Nacht später folgten weitere 90 Autos die in Margetshöchheim zerkratzt worden. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.Im August startete die Serie von zerkratzten Autos in Würzburg. Zuletzt waren im Lauf der Woche zehn Autos in der Würzburger Haugerglacisstraße und weitere 16 in der Petrinistraße zerkratzt worden.Mittlerweile sind weit über 300 Autos zerkratzt worden. Der insgesamt entstandene Schaden liegt bei etwa 250.000 Euro. Die Polizei bittet dringend um Hinweise.

