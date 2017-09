Kickers: Niederlage gegen Tabellenführer Paderborn

Foto: Würzburger Kickers

Trotz guter Leistung verloren. Die Würzburger Kickers unterlagen am Samstagnachmittag dem Tabellenführer der 3. Liga, dem SC Paderborn, mit 2:3. Bereits nach acht Minuten kassierten die Rothosen einen Platzverweis und gerieten wenige Minuten später in Rückstand. Als die Gäste nach 65 Minuten das 0:2 erzielten schien die Messe gelesen. Doch in einer verrückten Schlussphase drehten die Kickers in Unterzahl das Spiel zunächst zum 2:2, um nur wenige Augenblicke später das 2:3 zu kassieren.Die Kickers rutschen durch die Niederlage auf einen Abstiegsplatz. Nächstes Spiel der Würzburger ist am nächsten Samstag auswärts gegen den VfR Aalen.

