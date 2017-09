Franken: Die Weinlese beginnt

Die Winzer in Mainfranken haben mit der Weinlese begonnen. Los geht es in jedem Jahr mit den frühreifen Sorten wie Bacchus oder Müller-Thurgau. Gerne hätten einige Winzer in der Region noch ein paar Tage gewartet, doch die Feuchtigkeit der letzten Tage hat die Gefahr von Fäulnis erhöht. Deshalb musste vereinzelt schon mit der Lese begonnen werden.Franken ist das einzige Anbaugebiet für Qualitätswein in ganz Bayern. Jedes Jahr werden hier etwa 40 Millionen Liter Wein produziert – das entspricht einem Umsatz von etwa 200 Millionen Euro. In Franken gibt es rund 4500 Weinbaubetriebe und Winzerfamilien, die vom Weinbau leben.Am Freitag, den 15.09., kommt Bayerns Landwirtschaftsminister Helmut Brunner nach Stetten im Landkreis Main-Spessart, um dann die Weinlese zusammen mit der Fränkischen Weinkönigin Silena Werner auch offiziell zu eröffnen.

