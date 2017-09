Mainfranken: Erster Schultag für die ABC-Schützen

Foto: delater / pixelio.de

Mehr Kinder mit Schultüten. Am Dienstag werden in Mainfranken insgesamt knapp 3.900 Kinder eingeschult. Das sind über 100 mehr als noch im letzten Jahr. Damit ist die Anzahl der Grundschüler zum zweiten Jahr in Folge gestiegen. Unter anderem seien die Migration und die wieder gestiegene Geburtenrate Gründe für den Anstieg, so die Regierung von Unterfranken.Einige Erstklässler werden dabei in sehr kleinen Schulen unterrichtet. In ganz Unterfranken gibt es 47 Grundschulen die weniger als 80 Schüler haben. In 18 davon gibt es sogar weniger als vier Klassen. Die Anzahl der Kinder in den Klassen hat sich aber im Schnitt nicht erhöht.Insgesamt gehen in Unterfranken in diesem Schuljahr rund 123.000 Kinder und Jugendliche auf eine Schule.

Erstellt: 12.09.17 - 05:49 Uhr



