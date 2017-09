B27 / Würzburg: Baustelle soll beendet werden

Foto: Funkhaus Würzburg

Ein Stauschwerpunkt soll verschwinden. Am Montagabend wird die Baustelle auf der B27 zwischen Würzburg und Veitshöchheim beendet sein. Seit dem 7. August wurde in beide Fahrtrichtungen ein neuer Fahrbahnbelag aufgetragen. Auf rund vier Kilometern wurde die Fahrbahn saniert, in jede Fahrtrichtung stand deswegen vorrübergehend nur eine Fahrspur zur Verfügung.Am Dienstag kann der Verkehr also wieder ohne Probleme rollen, sollte nicht noch schlechtes Wetter den Arbeiten einen Strich durch die Rechnung machen.

Erstellt: 11.09.17 - 06:25 Uhr



