Würzburg: Kanzlerkandidat Martin Schulz zu Besuch

Fotos: Funkhaus Würzburg

SPD Kanzlerkandidat Martin Schulz war am Freitagmorgen zu Besuch in der Würzburger Innenstadt. Schulz machte einen kleinen Rundgang von einer Buchhandlung in der Textorstraße über die Eichhornstraße und den Unteren Markt bis zur Alten Maibrücke. Dabei zeigte er sich sehr bürgernah: In der Eichhornstraße stieg Schulz kurzerhand in die Baustelle und ließ sich die Ausgrabungen der Archäologen zeigen. Im Juliusspital sprach er mit einem Arzt über die Situation in der Geriatrie. Auf seinem Weg kam Schulz immer wieder mit Bürgern ins Gespräch und gab Autogramme.Die SPD befindet sich aktuell in einem Umfragetief und versucht gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl noch Wählerstimmen zu sammeln. Allerdings konnte Martin Schulz nur etwa eine Stunde bleiben, weil noch er zwei weitere Termine in Regensburg und Bamberg hatte.Martin Schulz war zum zweiten Mal in Würzburg. Zuletzt war er Anfang des Jahres im Vogel Convention Center.

Erstellt: 08.09.17 - 11:08 Uhr

