Handball: Heimspielauftakt für die Rimparer Wölfe

Foto: DJK Rimpar Wölfe GmbH

Erstes Heimspiel für die Rimparer Wölfe. Am Samstagabend empfangen sie in der s.Oliver Arena den ASV Hamm-Westfalen. Rimpar konnte vergangenes Wochenende zum Saisonauftakt sein Auswärtsspiel in Saarlouis gewinnen. Nun wollen die Mainfranken auch erneut ihre Heimstärke unter Beweis stellen. Vergangene Runde waren sie das drittbeste Heimteam der Liga und verloren nur zwei Partien in der s.Oliver Arena.Gegen Hamm-Westfalen wird es aber keine einfache Aufgabe, denn die Gäste sind mit zwei Siegen aus zwei Spielen perfekt gestartet. Für viele Experten gehören sie zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten.Spielbeginn in der s.Oliver Arena ist am Samstag um 19:30 Uhr.

Erstellt: 09.09.17 - 08:26 Uhr



