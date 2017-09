Würzburg: Tag des offenen Denkmals

Foto: Funkhaus Würzburg

Würzburg ist eine historische Stadt. Das zeigt sich jetzt am Sonntag wieder beim “Tag des offenen Denkmals“. An acht geschichtsträchtigen Standorten in Würzburg soll es verschiedene Führungen geben. Unter anderem an der “Stiftung Juliusspital“ und dem Kiliansdom. Städte und Gemeinden können sich jedes Jahr an dem Tag des offenen Denkmals beteiligen, indem sie - sonst unzugängliche - Denkmäler an diesem Tag zur Besichtigung öffnen.Das Motto lautet in diesem Jahr “Macht und Pracht“.

Erstellt: 08.09.17 - 10:58 Uhr



