Unterfranken: Neue Polizeibeamte in der Region

Foto: Polizei

Verstärkung für die Polizei in Unterfranken. Am Donnerstag sind in Würzburg 65 neue Polizeibeamte begrüßt worden. Sie arbeiten seit September in der Region. Ein Großteil der neuen Beamten ist frisch ausgebildet. Aber auch 17 erfahrene Kräfte aus München, Oberbayern-Nord oder Mittelfranken sind nach Unterfranken gewechselt.Die neuen Polizisten werden in den verschiedensten Regionen und Aufgabenbereichen Unterfrankens eingesetzt.

Erstellt: 08.09.17 - 10:30 Uhr



