Unterfranken: Immer mehr kleinere Schulen

Kleine Klassen auf dem Land. Knapp 62.000 Kinder und Jugendliche in Unterfranken besuchen ab nächster Woche die Grund-, Mittel- und Förderschulen. Zwar ist die Anzahl der Schüler im Vergleich zum Vorjahr quasi konstant. Insgesamt ist die Anzahl der kleineren Mittel- und Grundschulen mit weniger als 100 Schülern aber angestiegen. Das liege unter anderem daran, dass immer mehr Menschen vom Land in die Stadt ziehen. Insbesondere bei den Grundschulen wollen man die Anfahrtswege aber für alle möglichst kurz halten, so die Regierung von Unterfranken. Mittlerweile gibt es 18 Grundschulen in Unterfranken die weniger als vier Klassen haben.Eine der größten Herausforderungen ist in diesem Jahr weiterhin die Integration von Flüchtlingen. Die Klassen zur Vorbereitung auf die Berufsschule werden aufgestockt. Weil aber insgesamt weniger Asylbewerber in die Region kommen, können die Übergangsklassen für Kinder verringert werden.

