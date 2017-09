Würzburg: Landärzte reaktivieren

Foto: Peter Franz / pixelio.de

In Mainfranken gibt es keinen Ärztemangel. Das zeigen zumindest Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung. In allen Regionen liegt demnach der Versorgungsgrad bei über 100 Prozent – im Raum Marktheidenfeld und Wertheim sogar bei um die 140 Prozent. Das entspräche einer Überversorgung.Völlig anders sieht das aber das Projekt “Fit für den Wiedereinstieg“, das in Würzburg läuft. Insbesondere im ländlichen Raum mache sich der Ärztemangel zunehmend bemerkbar, heißt es von dort. Deshalb soll das Projekt bereits ausgebildete Ärzte nach Kindererziehung oder Arbeit in anderen Berufen wieder in den Hausarzt-Beruf zurückbringen. 2014 lebten laut einer Studie der Bayerischen Landesärztekammer rund 500 Mediziner in Unterfranken, die nicht in ihrem Beruf arbeiten.Von der anderen Seite will die bayerische Staatregierung das Problem angehen. So ist geplant, dass ab dem Wintersemester 2019/2020 Studienplätze bevorzugt an die Studenten vergeben werden, die sich im Gegenzug nach ihrem Studium für mindestens acht Jahre als Landarzt verpflichten. Derzeit fördert der Freistaat mit diesem Programm schon über 100 Medizinstudenten.

Erstellt: 13.09.17 - 05:41 Uhr



zurück zur Übersicht