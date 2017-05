Karlstadt:Entwarnung nach Explosionsgefahr

Foto: Funkhaus Würzburg

Entwarnung in Karlstadt. Die Explosionsgefahr in einem Furnierwerk ist gebannt. Dort hatte sich ein Druckkessel überhitzt. Er hatte zwischenzeitlich bis zu 500 Grad erreicht. Durch diese hohen Temperaturen konnte der Ofen nicht von außen mit Wasser gekühlt werden. Die Feuerwehr ließ das Feuer im Inneren des Kessels kontrolliert niederbrennen. So sank dann auch die Temperatur wieder. Die Feuerwehr war mit rund 70 Mann im Einsatz.Ein Bereich von rund 300 Metern um das Furnierwerk war vorsorglich evakuiert worden. Auch die nahegelegene Bahnlinie, die B 27 und der Main gesperrt. Nach rund zweistündiger Sperrung konnte der Verkehr dann aber wieder anlaufen.

Erstellt: 12.05.17 - 20:14 Uhr



