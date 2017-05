Das Charivari Spendenschwimmen im Triefensteiner Waldbad

Foto und Video: Funkhaus Würzburg

Mit einem großen Anschwimmen ist das Waldbad in Triefenstein heute in die neue Saison gestartet. Erst durch die Hilfe eines Fördervereins war es möglich, das Bad überhaupt für die Gäste zu öffnen. Um dem Verein unter die Arme zu greifen, war auch das Charivari Team am Start. Für jede Bahn, die geschwommen wurde, gab es acht Euro vom Edeka-Markt Kühhirt, dem dm drogerie-markt Marktheidenfeld, Containerdienst Funk und Zweirad Laux. So kamen am Ende 2.200 Euro zusammen.

Erstellt: 12.05.17 - 16:15 Uhr

Video zur Meldung (Anklicken zum Abspielen)



