Mainfranken: Mehr Gäste in der Region

Foto: Walter Haindl_pixelio.de

Mainfranken bleibt beliebtes Touristenziel. Zwischen Januar und März 2017 sind in der Region über 240.000 Gäste angekommen. Sowohl in den Kreisen Kitzingen, Main-Spessart und Würzburg, als auch in der Stadt Würzburg selbst ist die Zahl damit zum Vorjahreszeitraum gestiegen.Gleichzeitig ist aber die Zahl der Übernachtungsgäste in Mainfranken leicht gesunken. Vor allem im Landkreis Main-Spessart ist die Zahl um über sechs Prozent zurückgegangen. Der Großteil der Gäste übernachtet direkt in Würzburg. Im Schnitt bleiben die Übernachtungsgäste knapp 2 Tage in der Region.

Erstellt: 12.05.17 - 16:00 Uhr



zurück zur Übersicht