Würzburg: Mozartfest bekommt erneut EFFE-Label

Foto: Oliver Lang

Auszeichnung für Würzburger Mozartfest. Bereits zum zweiten Mal in Folge erhielt das Fest das sogenannte EFFE (Europe for festivals, festivals for Europe)-Label. Der Dachverband der europäischen Festivals zeichnet damit Feste aus, die sich durch ihr künstlerisches Konzept und ihr lokales Engagement hervorheben. Beim Mozartfest tragen verschiedene Künstler die Werke von Wolfgang Amadeus Mozart vor und interpretieren sie teilweise neu. Jährlich besuchen über 25.000 Besucher die rund 60 Veranstaltungen und Konzerte des Mozartfests. In diesem Jahr findet es vom 2. Juni bis zum 2. Juli statt.

Erstellt: 12.05.17 - 12:39 Uhr



