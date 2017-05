Triefenstein: Eröffnung des Waldbades verschiebt sich – Anschwimmen findet aber statt

Foto: Funkhaus Würzburg

Die Eröffnung des Waldbades in Lengfurt verschiebt sich. Witterungsbedingt wird das Bad erst am kommenden Mittwoch eröffnet. Das teilte die Gemeinde Triefenstein am Freitagvormittag mit. Das Anschwimmen mit Radio Charivari, ab 13 Uhr, findet aber ganz normal statt. Dabei gibt es Freibier und Würstchen. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Waldbad zugute. Wie berichtet stand das Bad vor dem Aus, weil der Gemeinde der Unterhalt zu teuer wurde. Ein Verein aus Bürgern hat sich dann um die Sanierung des Bades gekümmert.

Erstellt: 12.05.17 - 11:42 Uhr



zurück zur Übersicht