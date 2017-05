Helmstadt: Verschwundener Autofahrer hat sich gestellt

Der Unfallfahrer von Helmstadt hat sich gestellt. Der Mann hat sich über seinen Anwalt mit der Polizei in Verbindung gesetzt. Der 37-Jährige aus dem Landkreis Würzburg hatte in der Nacht auf Donnerstag bei Helmstadt einen Unfall gebaut. Als ihm Zeugen zu Hilfe kommen wollten flüchtete der Mann zu Fuß in den Wald. Eine Suche nach ihm blieb erfolglos. Laut der Zeugen hatte der Fahrer nach Alkohol gerochen. Schwerer verletzt hatte er sich bei dem Unfall nicht. Die weiteren Ermittlungen der Polizei laufen, unter anderem wegen Fahrerflucht.

Erstellt: 12.05.17 - 11:20 Uhr



