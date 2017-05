Karlstadt: Feuer in Sushi-Bar

Foto: Funkhaus Würzburg

In einer Karlstadter Sushi-Bar hat es in der Nacht auf Donnerstag gebrannt. Gegen 4.10 Uhr war der Brand im Eingangsbereich vor dem asiatischen Restaurant am Schnellertor ausgebrochen. Ursache war vermutlich eine Beleuchtung an einer Werbefigur. Durch die Hitze zersprangen zwei Glasscheiben des Restaurants. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Rund 40 Helfer waren im Einsatz.

Erstellt: 11.05.17 - 15:56 Uhr



