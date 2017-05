Basketball: s.Oliver Würzburg erhält Lizenz ohne Auflagen

Foto: s.Oliver Würzburg

Die Lizenz ist erteilt – s.Oliver Würzburg darf auf in der kommenden Saison in der ersten Bundesliga spielen. Auflagen von Seiten der Liga gab es nicht – alle Vereine hätten sehr detaillierte und präzise Unterlagen vorgelegt.Spannender als der finanzielle Aspekt dürfte bei s.Oliver Würzburg die sportliche Ausrichtung werden. In der aktuellen Saison war das selbst gesteckte Ziel der PlayOffs klar verpasst worden. Doug Spradley wurde durch Trainer-Legende Dirk Bauermann ersetzt. Er dürfte alles daran setzen, dieses Ziel in der neuen Saison zu erreichen – vermutlich mit einem runderneuerten Kader.

