Schwarzach: 20-Jährige bei Unfall getötet

Foto: Paul-Georg Meister / pixelio.de

Tödlicher Unfall bei Schwarzach. Dort ist am Donnerstagnachmittag eine 20-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. An dem Unfall waren nach dem jetzigen Sachstand zwei Autos und ein LKW beteiligt. Wie genau es zu dem Unfall kam ist aber noch unklar. Offenbar aber wurde die 20-Jährige aus ihrem Auto geschleudert. Dabei erlitt sie so schwere Verletzungen dass sie noch vor Ort verstarb.

Erstellt: 11.05.17 - 18:10 Uhr



