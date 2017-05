Würzburg: Rollerfahrer bricht sich mehrere Knochen

Schwerverletzter bei Verkehrsunfall. Bei einem Bremsmanöver hat sich ein Rollerfahrer am Mittwochmorgen in Würzburg/Zellerau mehrere Knochenbrüche zugezogen. Er war hinter einem Auto auf der Mainaustraße unterwegs als ein Transporter aus einer Einfahrt auf die Straße einbiegen wollte. Daraufhin mussten sowohl der Auto- als auch der Rollerfahrer eine Vollbremsung hinlegen, der Rollerfahrer stürzte dabei schwer und brach sich mehrere Knochen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Der Fahrer des Transporters muss sich jetzt unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

