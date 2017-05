Himmelstadt: Weihnachtspostamt erhält “Heimatpreis Unterfranken“

Foto:Funkhaus Würzburg

Auszeichnung für das Himmelstadter Weihnachtspostamt. Am Donnerstag hat es den “Heimatpreis Unterfranken“ durch Bayerns Heimatminister Markus Söder bekommen. Der Preis ehrt Organisationen, die sich für den Erhalt von unterfränkischen Traditionen einsetzen. Das Weihnachtspostamt in Himmelstadt ist das einzige Weihnachtspostamt in ganz Bayern. Kinder können hier ihre Briefe ans Christkind schicken. Jedes Jahr gehen im Himmelstadter Weihnachtpostamt 80.000 Briefe aus 119 Ländern ein – und alle werden beantwortet.

