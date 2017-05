Würzburg: Bischof Friedhelm Hofmann wird 75

Foto: POW

Der Würzburger Bischof Friedhelm Hofmann feiert Geburtstag. Am Freitag wird Hofmann 75, in diesem Alter bieten Bischöfe üblicherweise dem Papst ihren Rücktritt an. Dieser entscheidet dann ob und wann ein Bischof in Ruhestand geht. Hofmann hatte den Antrag auf seinen Rücktritt bereits im Februar gestellt, allerdings möchte er noch bis September im Amt bleiben. Dann würde er den 25. Jahrestag seiner Bischofsweihe feiern. Seit 2004 ist Friedhelm Hofmann Bischof von Würzburg.

Erstellt: 12.05.17 - 06:11 Uhr



zurück zur Übersicht