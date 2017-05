Würzburg: Stadtrat will “Grüne Welle“ voranbringen

Foto: Funkhaus Würzburg

Flüssiger über den Stadtring Süd fahren. Das ist der Wille des Würzburger Stadtrats. Er hat am Donnerstag dem Antrag der CSU-Fraktion zu einer “Grünen Welle“ grundsätzlich zugestimmt. Nun stehen umfangreiche Untersuchungen an, in die die komplexen Verkehrsbeziehungen einbezogen werden müssen. Denn dafür reicht es nicht nur die Ampelschaltung auf dem Stadtring Süd, sondern auch in den Nebenstraßen umzustellen.Außerdem sollen nach dem Willen des Stadtrats zur Landesgartenschau Elektrobusse fahren. Das ist laut einer Prüfung die vielversprechendste Alternative zu den normalen Dieselbussen. Die WSB wird nun beauftragt ein förderfähiges Projekt für den Einsatz von E-Bussen zu erarbeiten.Im Winterdienst gibt es ab sofort Neuerungen. Anwohner dürfen zukünftig bei Schnee und Eis kein Salz mehr streuen. Genutzt werden dürfen nur noch Sand, Granulat oder Split. Sollte es aber Blitzeis geben darf man auch mit Salz streuen, so eine Ausnahme im Beschluss des Stadtrats.

Erstellt: 11.05.17 - 18:25 Uhr



zurück zur Übersicht