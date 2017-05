Zell: Mit Presslufthammer auf Stromleitung gestoßen

Foto: Funkhaus Würzburg

Schwerer Unfall mit einem Presslufthammer. In Zell ist am Mittwochnachmittag ein Arbeiter schwer verletzt worden. Ein Kollege des Mannes hatte in einem Gehwegschacht mit einem Presslufthammer gearbeitet und dabei eine Stromleitung getroffen. Es gab eine mehrere Meter hohe Stichflamme, die den 53-Jährigen außerhalb des Schachtes im Gesicht traf. Er erlitt schwere Verbrennungen. Der Kollege in dem Schaft blieb unverletzt. Gegen ihn laufen jetzt allerdings Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Erstellt: 11.05.17 - 12:16 Uhr



zurück zur Übersicht