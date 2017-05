Main-Spessart: Bürgerentscheid zum Nationalpark?

Foto: Funkhaus Würzburg

Bürger sollen über Nationalpark entscheiden. In der Diskussion um den Nationalpark im Spessart will eine Bürgerinitiative Bürgerentscheide in den betroffenen Landkreisen Main-Spessart, Aschaffenburg und Miltenberg erreichen. Die Initiative ist für den Nationalpark und will mit dem Entscheid die Meinung der Bürger abfragen. Die Diskussion für und wider den Nationalpark wird von beiden Seiten sehr intensiv geführt.

Erstellt: 11.05.17 - 11:29 Uhr



