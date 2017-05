Lengfurt: Anschwimmen im Waldbad

Foto: Funkhaus Würzburg

Anschwimmen im Lengfurter Waldbad. Vor wenigen Wochen sollte das Waldbad aus finanziellen Gründen sterben, nach einer beispielhaften Rettungsaktion wird am Freitag nun die Badesaison eröffnet. Der neu gegründete Verein Pro Waldbad Triefenstein hat in den vergangenen Wochen rund 10-tausend Euro an Spenden gesammelt. Darüber hinaus brachten rund 50 freiwillige Helfer in rund 1300 Arbeitsstunden das Bad auf Vordermann. Ab 13 Uhr öffnet das Waldbad bei freiem Eintritt nun die Tore. Verein und Gemeinde tüfteln derweil weiter an einem Rettungsplan um das Waldbad auch langfristig zu erhalten.

Erstellt: 12.05.17 - 06:23 Uhr



