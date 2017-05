Würzburg / Marktheidenfeld: Experten belasten Angeklagten

Es war kein guter Tag für den Angeklagten: im versuchten Mordprozess von Marktheidenfeld wurden am Mittwoch Experten gehört – und sie alle haben den 25-Jährigen schwer belastet: Der Rechtsmediziner hatte die Ex des Angeklagten untersucht, nachdem der sie mit einem Messer angegriffen hatte. Die zehn Stichwunden an Kopf, Hals und Nacken waren zwar nicht lebensgefährlich – wohl nur deswegen, weil die Messerklinge so weich war, dass sie sich unter der Wucht des Angriffs verbog.Der psychiatrische Sachverständige hält den Angeklagten für voll schuldfähig. Die Tat in einer Dönerbude in Marktheidenfeld sei keine Affekthandlung, sondern geplant gewesen.Am kommenden Montag sind die Plädoyers in dem Prozess geplant.

