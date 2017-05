Würzburg: Aktionswoche “Alkohol? Weniger ist besser!“

Foto: J.Bredehorn_pixelio.de

Kampagne zur Alkoholprävention. Am Samstag startet in Würzburg die Aktionswoche “Alkohol? Weniger ist besser!“ / “Kein Alkohol unterwegs“. Ziel ist die Menschen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu sensibilisieren. An der bundesweiten Kampagne ist unter anderem die Suchtpräventionsfachstell der Stadt Würzburg beteiligt. Die Organisatoren wollen einerseits auf die Gefahren von Alkohol am Steuer aufmerksam machen: Allein in Unterfranken gab es im letzten Jahr 420 alkoholbedingte Verkehrsunfälle. Außerdem gibt es Schul-Workshops in denen Jugendliche zum Thema pflichtbewusster Alkoholkonsum aufgeklärt werden. Noch bis zum 21. Mai gibt es verschiedene Aktionen zur Kampagne “Alkohol? Weniger ist besser!“.

