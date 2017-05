Würzburg / Karsbach: Gestohlenes Auto in Frankfurt aufgetaucht

Foto: Polizei



Foto: Polizei Foto: Polizei

Gestohlenes Auto aufgefunden. Nachdem am Montagabend ein 43-Jähriger nach einem Unfall mit dem Auto eines Ersthelfers davongefahren ist, ist das Fahrzeug nun gefunden worden. Der Hörer eines Radiosenders in Frankfurt entdeckte den Wagen im Stadtteil Sachsenhausen. Es war unbeschädigt, verschlossen und verkehrssicher abgestellt.Am Dienstag meldete sich der Tatverdächtige bei der Polizei und Würzburg und gab an nach dem Unfall nichts mehr zu wissen. Er erinnere sich nur daran in Frankfurt in der S-Bahn gefahren und schließlich mit dem Zug zurück nach Würzburg gekommen zu sein. Der 43-Jährige musste die Nacht in einem Haftraum der Polizei verbringen und wurde am Mittwochvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß.Der 38-jährige Unfallhelfer konnte sein Auto im Laufe des Mittwochs wieder in Frankfurt abholen.

Erstellt: 10.05.17 - 16:16 Uhr



zurück zur Übersicht