Würzburg: Auto stößt mit Reh und Hund zusammen

Foto: H.D. Volz_pixelio.de

Wildunfall auf der Nordtagente. Am Dienstagmittag hat ein Auto auf der Nordtangente in Würzburg/Grombühl ein Reh und einen Hund angefahren. Eine 68-Jährige war zuvor mit ihrem Hund in den Weinbergen spazieren gegangen als dieser das Reh entdeckte und es bis auf die Nordtangente jagte. Ein Autofahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und stieß mit beiden Tieren zusammen. Das Reh musste von einem Polizisten erschossen werden, der Hund kam verletzt in eine Tierklinik. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon, an seinem Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Erstellt: 10.05.17 - 16:01 Uhr



zurück zur Übersicht