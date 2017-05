Würzburg: Stadt plant alternative Busse zur Landesgartenschau

Foto: Funkhaus Würzburg

Mit dem Elektrobus zur Landesgartenschau? Die Stadt Würzburg sucht derzeit nach Alternativen zum Dieselbus für den neuen Stadtteil Hubland. Am Donnerstag ist das eines der Themen im Stadtrat. Hier werden Prüfergebnisse der verschiedenen Möglichkeiten vorgelegt. Der ÖPNV soll so eine Vorreiterrolle im umweltbewussten Straßenverkehr einnehmen.Eine der Möglichkeiten ist der Elektrobus. Pro Bus würden aber Anschaffungskosten von bis zu 700.000 Euro anfallen. Außerdem sind bislang nur einzelne Prototypen verfügbar, von denen nicht sicher ist, ob sie rechtzeitig verfügbar sind. Andere Möglichkeiten sind Erdgas-, Hybrid- oder Brennstoffzellenbusse. Je nach Modell fallen pro Bus zwischen 400.000 Euro und 1 Million Euro Anschaffungskosten an. Jeder Vorschlag für sich bringt Vor- und Nachteile mit sich. Die WVV hat im Februar erst neue moderne Busse für rund 350.000 Euro gekauft. Damit sind die aber billiger als die umweltfreundlicheren Alternativen.Am vielversprechendsten ist laut Beschlussvorlage der reine Elektrobus. Deshalb soll die WSB beauftragt werden, ein förderfähiges Projekt für den Einsatz von Elektrobussen auszuarbeiten.

Erstellt: 11.05.17 - 06:49 Uhr



