Mainfranken: tolle Wein-Ernte im Jahr 2016

Foto: Funkhaus Würzburg

Der Weinjahrgang 2016 war für die Winzer in Mainfranken ein Guter: insgesamt kamen rund 500.000 Hektoliter in die Keller. Fast 20 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Zum Vergleich: die Menge würde ausreichen, um 20 große Schwimmbecken komplett zu füllen. Die Zahlen hat heute das Deutsche Weininstitut vorgelegt.Normalerweise kämpfen die Winzer in Mainfranken vor allem mit großer Trockenheit. 2016 hatte es dagegen im Mai und Juni extrem viel geregnet. In der Folge hatten die Winzer vor allem mit Pilz-Erkrankungen zu kämpfen. Zur Weinlese im Herbst durften sich die Winzer dagegen über sonniges und trockenes Wetter freuen.

Erstellt: 10.05.17 - 14:44 Uhr



