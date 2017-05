Unterfranken: Geringstes Job-Wachstum in Bayern

Es gibt immer mehr Menschen mit Arbeit in Mainfranken. Der Beschäftigungszuwachs fällt hier aber am geringsten in ganz Bayern aus. Durchschnittlich konnten die Regierungsbezirke zwischen 2005 und 2015 13,3 Prozent an Beschäftigung zulegen. In Unterfranken waren es gerade einmal 7,8 Prozent. Insgesamt stieg die Zahl der Beschäftigten von 685.000 auf mehr als 710.000. Lediglich in der Stadt Würzburg konnte das Job-Wachstum mit dem Rest Bayerns mithalten.

