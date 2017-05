Würzburg / Karsbach: Autodieb stellt sich der Polizei

Foto: Polizei

Autodieb stellt sich der Polizei. Nach dem skurrilem Diebstahl am Montagabend, nach einem Unfall auf der B27 bei Karsbach, hat sich ein 43-Jähriger bei der Polizei gemeldet. Er wurde am Dienstagnachmittag verhört. Nach eigenen Angaben wollte er einem Wildtier ausweichen und verursachte so den Unfall. Danach fehle im jede Erinnerung. Das nächste was der Mann wisse, sei wie er in Frankfurt in eine S-Bahn gestiegen und anschließend mit dem Zug zurück nach Würzburg gefahren sei. Sowohl den Autoschlüssel und den Geldbeutel brachte er mit zur Polizeidienststelle. Wo das Auto aber abgeblieben ist, konnte der 43-Jährige bislang nicht beantworten.Ein 38-jähriger Feuerwehrmann war am Montag privat mit seinem Fahrzeug an der Unfallstelle vorbeigekommen und hat seine Hilfe angeboten. Der Unfallverursacher aus dem Raum Bad Kissingen nutzte den Moment und fuhr mit dem Auto des Feuerwehrmanns davon.

Erstellt: 09.05.17 - 17:27 Uhr



