Würzburg: Forderung einer “Grünen Welle“

Foto: Funkhaus Würzburg

In Würzburg soll der Verkehr besser fließen. Das ist die Forderung der Würzburger CSU-Stadtratsfraktion. Als erste Maßnahme schlägt sie vor, auf dem Stadtring Süd eine “Grüne Welle“ einzuführen. So soll der Verkehr zwischen der Autobahnabfahrt Heidingsfeld über die Konrad-Adenauer-Brücke bis nach Estenfeld flüssiger laufen. Bei der “Grünen Welle“ werden die Ampeln so aufeinander abgestimmt, dass Autofahrer weniger bremsen und beschleunigen müssen. So würden weniger Feinstaubpartikel erzeugt und weniger Stickoxide ausgestoßen werden.Der Antrag soll am Donnerstag im Stadtrat besprochen werden. Die Fraktion hat auch gleich eine mögliche Umsetzung genannt. Seit Jahren gebe es in anderen Städten wie Bayreuth, Bad Mergentheim oder Bamberg intelligente Steuerungsverfahren. Die könne man auch am Stadtring einsetzen, so die CSU.

Erstellt: 10.05.17 - 06:30 Uhr



