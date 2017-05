Würzburg: Wohnungen am Hubland bald bezugsfertig

Es geht voran im neuen Stadtteil am Hubland in Würzburg. Die Wohnungen, die derzeit von der Stadtbau Würzburg GmbH gebaut werden, können teilweise bereits ab September bezogen werden. In den ersten drei Häusern läuft bereits der Innenausbau. Teilweise fehlt nur noch der Bodenbelag in den Wohnungen. Insgesamt entstehen in der unmittelbaren Nachbarschaft des Landesgartenschaugeländes 175 Wohnungen, die zur Hälfte vom Freistaat gefördert werden. Das bedeutet, dass die Miete für den Quadratmeter zwischen 5 und 8 Euro liegt.Gut 120 der neuen Wohnungen sind schon vermietet. Für die anderen sind Bewerbungen über die Homepage der Stadtbau noch möglich. Das sollte man aber schnell erledigen, da sonst alle Wohnungen vermietet sind, so Hans Sartoris, Geschäftsführer der Stadtbau Würzburg GmbH.

