Das Helmholtz-Institut in Würzburg wird am 24. Mai die Arbeit aufnehmen. Diesen Termin nannte Wirtschaftsministerin Aigner am Dienstagvormittag in einer Sitzung des bayerischen Kabinetts. Würzburg wird der sechste Standort der renommierten Helmholtz-Gemeinschaft in Bayern. An dem Institut findet wegweisende Forschung im Bereich Infektionen statt. Bayern baue damit seinen internationalen Spitzenplatz in der medizinischen Forschung weiter aus, so Aigner.Der Freistaat wird das Institut mit 16,5 Millionen Euro Anschubfinanzierung unterstützen, zusätzlich stellt er noch mal 30 Millionen Euro für den Neubau der Forschungseinrichtung zur Verfügung. Der wird auf dem Gelände der Uniklinik entstehen.

