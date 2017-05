Würzburg: Dieb gibt sich als Mitarbeiter von Pflegedienst aus

Foto: Funkhaus Würzburg

Trickdiebstahl in der Würzburger Zellerau. Ein etwa 50-jähriger Mann hat sich am Montagnachmittag als Mitarbeiter eines Pflegedienstes ausgegeben und einen Rentner beklaut. Der Täter zeigte dem 77-Jährigen eine entsprechende Visitenkarte und verschaffte sich so Zutritt zu dessen Wohnung. Tatsächlich war nur wenige Minuten zuvor ein echter Pfleger bei dem Mann gewesen. Der Dieb erbeutete Bargeld und Schmuck im Wert von circa 950 Euro und flüchtete. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können. Der Mann wird wie folgt beschrieben:Er ist ca. 1,70 bis 1,75m groß und etwa 50 Jahre alt. Außerdem hatte er dunkle, kurze bis halblange Haare. Er ist von kräftiger Statur und trug zur Tatzeit gepflegte, dunkle Kleidung.

Erstellt: 09.05.17 - 14:12 Uhr



